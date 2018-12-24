В Испании разоблачили мошенника, который 18 лет изображал священника

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мигель Анхель Ибарра в течение 18 лет проводил свадьбы и крестил детей, хотя никогда не был посвящен в духовный сан. Сначала он обманывал прихожан в Колумбии, а затем в Испании. Как сообщает "Би-би-си", Католическая церковь Испании уже отстранила его от служения.

Обман выяснился, когда на Ибарру была подана жалоба в Колумбии, его уличили в подделке документов.

Как отмечается, обряды крещения и бракосочетания, которые он совершал, остаются в силе, но не исповеди.

Это не первый случай, когда не имеющий отношения к церкви человек выдает себя за священнослужителя. В 2008 году стало известно, что мужчина, не посвященный в сан, выслушивал исповеди в Базилике Святого Петра в Ватикане.