Главные новости
В РоссииКосмонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"В РоссииСуринов освобожден от должности главы РосстатаВ РоссииВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогах
В мире

В Испании разоблачили мошенника, который 18 лет изображал священника

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мигель Анхель Ибарра в течение 18 лет проводил свадьбы и крестил детей, хотя никогда не был посвящен в духовный сан. Сначала он обманывал прихожан в Колумбии, а затем в Испании. Как сообщает "Би-би-си", Католическая церковь Испании уже отстранила его от служения.

Обман выяснился, когда на Ибарру была подана жалоба в Колумбии, его уличили в подделке документов.

Как отмечается, обряды крещения и бракосочетания, которые он совершал, остаются в силе, но не исповеди.

Это не первый случай, когда не имеющий отношения к церкви человек выдает себя за священнослужителя. В 2008 году стало известно, что мужчина, не посвященный в сан, выслушивал исповеди в Базилике Святого Петра в Ватикане.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Испания, Колумбия
В мире
Госдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздникиГосдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники
К особой осторожности призывают гуляющих по улице Рамбла, где в 2017 году произошел наезд на пешеходовПодробнее
 Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписанПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан
Документ реализуют в ближайшие неделиПодробнее
 Трамп назначил нового главу ПентагонаТрамп назначил нового главу Пентагона
Вместо генерала Джеймса Мэттиса этот пост займет его заместитель Патрик ШанаханПодробнее
 Выдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвованийВыдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвований
Журналист просил перевести деньги в помощь сирийским детям на его личный счетПодробнее
В США не исключили частичной приостановки работы правительства до январяВ США не исключили частичной приостановки работы правительства до января
Накануне в Штатах приостановил работу ряд бюджетных ведомств, так как не удалось одобрить бюджет страны из-за разногласий конгрессменов с ТрампомПодробнее
 Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныПорошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны
Новый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке"Подробнее
 Генассамблея ООН осудила действия России в КрымуГенассамблея ООН осудила действия России в Крыму
Резолюция, которую в постпредстве РФ назвали фальшивой и бессмысленной, говорит о "недопустимости захвата территории АР Крым силой"Подробнее
 Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168
Еще 30 числятся пропавшими без вести, и это неокончательные данныеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКосмонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"В РоссииСуринов освобожден от должности главы РосстатаВ РоссииВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелоеВ РоссииРоссияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского мостаВ миреПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан

Цена Brent ускорила падение и достигла $53,15 за баррель

Тамбовские власти закроют мусорный полигон "Бастион" после протестов жителей

Минтранс пообещал, что невозвратные билеты на дальние поезда будут дешевле на 10-20%

Минтранс пообещал, что невозвратные билеты на дальние поезда будут дешевле на 10-20%Такие ж/д билеты можно будет приобрести в вагоны типа СВ и купе Подробнее

Минобороны РФ не будет сокращать численность военнослужащих по призыву до 2025 года

Региональные каналы смогут еще год продолжать вещание аналогового ТВ

Золото подскочило до максимума за полгода на привлекательности защитных активов

Завершено расследование дела против двоих похитителей певца Руссо

Суд в Крыму оставил в силе арест еще одного украинского военного моряка

Структура банка "Траст" стала владельцем агрохолдинга "Здоровая ферма"

Микаил Шишханов вышел из проекта Подробнее

"Уралкалий" возобновил штатную работу рудника "Соликамск-3" после пожара

Из краснодарского отделения "Почты России" похитили около 9 млн рублей

Житель Самары получил 13 лет колонии за обмен с детьми интимными фото

Голикова анонсировала принятие закона о паллиативной помощи в феврале 2019 года

Глава МЧС Зиничев стал генерал-полковником

Российский МИД предупредил о вероятной военной провокации Киева в Донбассе

Единороссы в Петербурге предложили вне очереди зачислять в школы детей судей, прокуроров и следователей

Футболист "Локомотива" Ротенберг войдет в спортивный департамент клуба

Total введет второго представителя в совете директоров "НОВАТЭКа"

Начальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенных

Начальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенныхО невыносимых условиях в ИК-14 в 2013 году заявляла содержавшаяся там участница Pussy Riot Надежда Толоконникова Подробнее

Мантуров рассказал Путину, что в РФ перестали подменять треску минтаем

Число жертв цунами в Индонезии приблизилось к 400

В Росстате заявили о риске недовольства общества в случае введения обязательного участия в переписи

Экс-руководители обанкротившегося банка на Кубани осуждены условно за вывод активов

Мосгорсуд оставил в силе арест фигуранта "кокаинового дела" Ковальчука

Россиянин получил 3,5 года колонии за участие в "Правом секторе"

Глава ОКР назвал успешным 2018 год для российского спорта

Лидер секты в Омске получил условный срок за гипноз во время "богослужений" и поборы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');