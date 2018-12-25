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Глава дилера Bombardier задержан в Литве по делу о неуплате более 3 млрд рублей налогов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель дилера мототехники Bombardier - компании ООО "Росан Трейд" Роман Каневский, объявленный Россией в международный розыск по делу о неуплате налогов, задержан в Литве, сообщила во вторник пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время Каневский задержан в Литовской республике, после его экстрадиции в Россию с ним будут проведены необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Каневский вместе другим руководителем и собственником ООО Андреем Кушулем, действуя совместно с ранее осужденными соучастниками, внесли ложные сведения в налоговые декларации за 2012-2015 годы и в результате уклонились от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей (с учетом начисленных штрафов и пени). В отношении Кушуля и Каневского вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в совершении указанного преступления. Они были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

12 марта Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку и амнистировал директора по инвестициям ликвидируемой структуры ООО "Росан Инвест" Елену Шелкову. Она обвинялась в неуплате налогов на сумму более 1 млрд рублей.

По делу о неуплате налогов также проходил финансовый директор компании Андрей Богданов, который, как сообщало следствие, вместе с другими соучастниками внес недостоверную информацию в налоговые декларации за 2011-2013 годы, что привело к неуплате 700 млн рублей налогов. Он также был амнистирован.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Росан Трэйд" и ООО "Инвестиционное бюро "Росан" являются компании, зарегистрированные по идентичным адресам на Виргинских островах. ООО "Инвестиционное бюро "Росан"" находится в процессе ликвидации.

По данным открытых источников, ГК "Росан" с 1994 года была официальным дистрибьютором техники Bombardier Recreational Products (BRP), с 2002 года стала единственным в России официальным дистрибьютором.

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Теги: Bombardier, Роман Каневский
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