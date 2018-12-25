Бывший первый вице-премьер Киргизии Шадиев заочно приговорен к 10 годам тюрьмы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Бишкеке заочно приговорил бывшего депутата, бывшего первого заместителя главы правительства Киргизии Аскарбека Шадиева к десяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщили во вторник "Интерфаксу" в суде.

По словам представителя Первомайского районного суда, Шадиев признан виновным в использовании служебного положения, незаконном пересечении границы.

2 ноября Центральная избирательная комиссия Киргизии лишила Шадиева депутатского мандата. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по списку кандидатов от политической партии "Бир Бол" ("Быть вместе"), было принято на основании личного заявления Шадиева о выходе из фракции, что означает автоматическое лишение его депутатского мандата.

Обвинения Шпадиеву были предъявлены в апреле в рамках уголовного дела о присвоении бюджетных $30 тыс., выделенных для вручения премии имени Чингиза Айтматова. По данным Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, Шадиев, возглавляя парламентский комитет по международным делам, участвовал в совершении преступления. Незадолго до этого он незаконно выехал из Киргизии через киргизско-таджикскую госграницу, и далее через Москву вылетел в Нью-Йорк.

На имущество парламентария, который, по данным местных СМИ, входит в число самых богатых людей Киргизии, был наложен арест.

После лишения депутатского мандата Шадиев распространил в интернете заявление о том, что возбужденные в отношении него дела сфабрикованы и главный обвиняемый в растрате премии Айтматова бывший заведующий отделом комитета по международным делам парламента Киргизии Арсен Закиров ввел его в заблуждение. Ранее Закиров был приговорен Бишкекским городским судом к шести годам лишения свободы по обвинениям в растрате вверенного имущества и подделке документов.

Шадиев также сообщил, что ЦИК республики лишил его мандата незаконно, так как он не писал заявления о выходе из парламентской фракции "Бир Бор". Он заявил, что не намерен возвращаться в Киргизию, потому что опасается за свою жизнь и жизнь семьи.