В мире

Двадцать человек пострадали при столкновении конных повозок в Баварии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Около 20 человек получили травмы в результате столкновения двух конных повозок в Баварии (Германия), сообщает во вторник агентство Associated Press.

Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Одного из них доставили в больницу вертолетом.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен на юге Баварии. В каждой из карет находилось по десять человек, в том числе дети.

Местная полиция начала расследование по делу о халатности, повлекшей причинение вреда здоровью людей.

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Теги: Германия, Бавария
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