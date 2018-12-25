Двадцать человек пострадали при столкновении конных повозок в Баварии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Около 20 человек получили травмы в результате столкновения двух конных повозок в Баварии (Германия), сообщает во вторник агентство Associated Press.

Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Одного из них доставили в больницу вертолетом.

++ Großeinsatz in #Pfronten, Ostallgäu ++ Es kam zur Kollision zweier Kutschen, wodurch eine Kutsche umkippte. 18 Verletzte, zwei davon schwerverletzt. Auch Kinder betroffen. 30 Einsatzkräfte im Einsatz. >> https://t.co/U0JNPdRNmY (Fotos: Benjamin Liß) pic.twitter.com/XNBT48T6E9 — Bay. Rotes Kreuz (@brkaktuell) December 25, 2018

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен на юге Баварии. В каждой из карет находилось по десять человек, в том числе дети.

Местная полиция начала расследование по делу о халатности, повлекшей причинение вреда здоровью людей.