Атака авиации Израиля на объекты в Сирии создала угрозу для двух гражданских самолетов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Шесть израильских самолетов F-16 участвовали накануне в атаке на сирийские объекты, это создало прямую угрозу двум гражданским самолетам, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря 2018 года, когда шесть самолетов F-16, находящихся в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам", - сказал Конашенков.

По его словам, атака израильских ВВС совершалась в момент захода на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия).

"Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии уничтожили 14 из 16 управляемых авиабомб, которые применила израильская авиация. "Израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39, 14 из их были уничтожены сирийскими средствами ПВО", - отметил генерал-майор.

По данным Конашенкова, в результате атаки ранения получили трое сирийских военных. "В результате попадания двух авиабомб по территории логистического центра 138 бригады сирийской армии (7 км западнее города Дамаск) три сирийских военнослужащих получили ранения. Возникший пожар был оперативно локализован пожарными командами", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что самолеты Израиля нанесли ракетный удар по целям в Сирии, находясь в ливанском воздушном пространстве. Их удар был нацелен на военный объект в районе Дамаска.

По данным израильских СМИ, армия обороны Израиля уничтожила склад иранских ракет "Фаджр-5" близ Дамаска. Эти ракеты несли потенциальную угрозу территориям в районе Галилеи.

Израильские военные регулярно наносят ракетные удары по территории Сирии. Обычно мишенями становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла" или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам.