В Вооруженных силах Белоруссии сформировали IT-роту

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В белорусских Вооруженных силах сформирована первая рота информационных технологий, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны.

"Первоначальный конкурс в роту информационных технологий составил более восьми человек на место. Для прохождения службы отобраны 40 военнослужащих, имеющих высшее техническое образование по ИT-специальности, а также проявивших наибольшую заинтересованность в службе в ИТ-роте. Речь идет о молодых людях, которым в соответствии с законодательством предстояло проходить срочную военную службу", - рассказали в министерстве.

Там отметили, что военнослужащие уже прошли курс начальной военной подготовки, выполнили упражнения стрельб, приняли Военную присягу. "Сейчас у них продолжается общевойсковая подготовка, затем они приступят к выполнению задач по предназначению", - добавили в ведомстве.