Суд не позволил депутатам отправить в отставку мэра иркутского Усть-Илимска

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дума Усть-Илимска (Иркутская область) перенесла на январь рассмотрение инициативы об отставке мэра города Вакиля Тулубаева, работа которого второй раз подряд получила неудовлетворительную оценку депутатов, сообщила в четверг пресс-служба гордумы.

"3 декабря депутаты поставили неудовлетворительную оценку деятельности главы и администрации города за 2017 год. Это уже второй "неуд", что дает основание для удаления мэра в отставку, поэтому на следующий день 14 депутатов обратились в думу с такой инициативой. Вместе с тем Тулубаев и администрация города подали иск в Усть-Илимский городской суд о признании незаконным решения думы", - говорится в сообщении.

Суд вынес определение о применении мер предварительной защиты и приостановил действие решения гордумы о неудовлетворительной оценке работы мэра до рассмотрения иска по существу.

"Депутаты перенесли дату рассмотрения инициативы об удалении мэра в отставку на очередное заседание думы - 23 января 2019 года", - уточняется в сообщении.

Пресс-служба Усть-Илимского горсуда сообщает, что согласно материалам иска, депутаты 3 декабря рассмотрели отчет мэра о результатах деятельности за 2017 год, несмотря на то, что документ был отозван из городской думы.

Ранее сообщалось, что 4 декабря в думу Усть-Илимска поступило обращение 14 депутатов из фракции "Единой России" об отставке действующего мэра Тулубаева, деятельность которого в 2017 получила неудовлетворительную оценку.

Первый раз депутаты поставили "неуд" мэру Усть-Илимска в прошлом году - по итогам работы за 2016 год. Тогда Тулубаев и городская администрация пытались оспорить это решение в суде, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.

Тулубаев был избран мэром Усть-Илимска 13 сентября 2015 года. Выдвигался от "Единой России", которой принадлежит большинство в городской думе. Срок полномочий мэра - пять лет.

Прежний мэр Усть-Илимска Владимир Ташкинов в апреле 2017 года был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взяток на 11 млн рублей. Он был избран в марте 2010 года от партии "Справедливая Россия" и сложил полномочия после ареста в апреле 2015 года.

Предшественник Ташкинова Виктор Дорошок в 2009 году был осужден на 9 лет лишения свободы за организацию убийства местного предпринимателя.

Усть-Илимск - промышленный город на севере Иркутской области, население - 82,5 тыс. человек.