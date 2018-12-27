В Грузии началось расследование возможных фальсификаций на выборах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Главная прокуратура Грузии начала расследование по возможным фактам фальсификации на состоявшихся в ноябре президентских выборах.

"На основании заявления оппозиционной партии "Единое национальное движение" о якобы имевших место фактах фальсификации президентских выборов в прокуратуре начато расследование", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что расследование ведется по статьям "нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов выборов".

"Когда возникают подозрения о нарушении избирательного процесса, необходимы правовые рамки", - сказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг на брифинге, комментируя информацию о начале расследования.

"В связи с этим вопросом, безусловно, надо проводить расследование, но то, с чем я ознакомился, связано и с одним комичным эпизодом. В частности, по утверждению оппозиции, на одном из избирательных участков в урну для голосования были незаконно вброшены бюллетени. Но, как оказалось после подсчета голосов, со стороны заявителей имела место дезинформация", - сказал премьер-министр.

По итогам президентских выборов в ноябре Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса). Оппозиция с результатами выборов не согласилась.