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Мишель и Барак Обама возглавили "рейтинг восхищения" в США

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Наибольшее восхищение у жителей США среди женщин вызывает бывшая первая леди США Мишель Обама. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования института изучения общественного мнения Gallup.

Отмечается, что Обама впервые за 17 лет обогнала в этом рейтинге экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая в течение нескольких лет подряд занимала первую строчку. По итогам 2018 года Клинтон расположилась лишь на третьей строчке рейтинга. Ее также опередила известная американская актриса и телеведущая Опра Уинфри.

Согласно опубликованному в четверг списку женщин, которыми американцы восхищаются больше всего, в ТОП-7 также вошли нынешняя первая леди США Мелания Трамп, королева Великобритании Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель и судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая известна активной борьбой за права женщин.

Институт Gallup также составил рейтинг мужчин, которые вызывают наибольшее восхищение в США. Возглавил его бывший президент США Барак Обама, который 11-й год подряд уверенно занимает первую строчку.

За ним следуют нынешний американский лидер Дональд Трамп, 43-й президент США Джордж Буш-младший и папа римский Франциск.

Опрос проводился среди американцев с 3 по 12 декабря. Респондентов просили назвать имя мужчины и женщины, проживающих в любой стране мира, которыми они восхищаются больше всего.

Впервые подобный рейтинг Gallup составил в 1946 году. Подобное исследование проводится ежегодно, исключением стал 1976 год.

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Теги: США, Мишель Обама, Барак Обама
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