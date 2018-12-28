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Белый дом отверг обвинения в распространении бейсболок с политлозунгом в ВС США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Белый дом заявляет, что кепки с политическим лозунгом Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой"), которые президент США накануне подписывал американским военнослужащим во время визитов в Ирак и Германию, были их личными вещами, передает CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала телеканалу, что бейсболки были личными предметами, привезенными военнослужащими, заявив, что Белый дом не распространял их.

В свою очередь, президент США в твиттере написал: "CNN и другие во вселенной поддельных новостей пришли в бешенство из-за того, что я подписывал кепки MAGA для наших военных в Ираке и Германии. Если эти храбрые молодые люди просят меня подписать их кепку, я подпишу. Вы можете представить, что я скажу: "Нет"? Мы не привозили и не выдавали эти кепки, как изначально сообщали поддельные новости!"

Эти заявления подтвердил телеканалу военный чиновник, который заявил, что бейсболки были привезены самими военнослужащими в надежде получить автограф Трампа.

Он также отметил, что кепки использовались как поддержка лично Трампа, а не как заявление о политической поддержке нынешней администрации.

Как отмечает телеканал, вопросы возникли потому, что бейсболки, украшенные предвыборным политическим лозунгом Трампа, которые президент США подписывал военнослужащим, оказались совершенно новыми.

Кроме того, добавляет CNN, существуют правила, запрещающие военнослужащим участвовать в политической деятельности в военной форме.

По словам представителя ВВС США в Европе капитана Кристофера Боуйер-Мидэра, не существует правила, запрещающего военным привозить собственные вещи, чтобы при возможности получить на них автограф президента.

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Между тем, по мнению, отставного контр-адмирала, экс-представителя администрации Барака Обамы и аналитика CNN Джона Кирби, военнослужащие не должны рекламировать политические лозунги Трампа.

"На самом деле это лозунг кампании (предвыборной - ИФ), то есть элемент кампании, и это совершенно неуместно для войск", - сказал Кирби.

26 декабря президент США совершил неожиданные визиты на авиабазу Аль-Асад к западу от столицы Ирака, а затем на базу ВВС США в немецком Рамштайне.

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Теги: США, Белый дом, Дональд Трамп

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