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Самый старый житель США скончался в возрасте 112 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Самый старый американец, а также старейший ветеран Второй мировой войны в США скончался в возрасте 112 лет, сообщает в пятницу CNN.

Ричард Овертон, старейший ветеран Второй мировой войны в США и старейший житель страны умер в четверг днем в возрасте 112 лет.

Его смерть подтвердили члены семьи. По их словам, ранее Овертон был госпитализирован с пневмонией.

Овертон был старейшим жителем города Остин (штат Техас), где в его честь назвали улицу.

В 2013 году в интервью телеканалу Ричард Овертон заявлял, что не принимает никаких лекарств, а своей долгой жизнью обязан Богу.

"Я пью виски в своем кофе. Иногда я пью его (виски - ИФ) в чистом виде. Я курю сигары, выдыхаю дым, а не глотаю его", - заявлял он в возрасте 107 лет.

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Теги: США, Техас

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