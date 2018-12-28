Эрдоган собрался отдельно приехать в Россию для встречи с Путиным

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после турецко-российских переговоров в Москве 29 декабря хотел бы отправиться в Москву или Сочи для переговоров с президентом Владимиром Путиным по вопросу сирийского урегулирования.

"После визита турецкой делегации в субботу я могу также провести переговоры с Путиным - в Москве или Сочи - по Сирии", - приводит слова президента The Daily Sabah.

Президент отметил, что в состав направляющейся в РФ турецкой делегации войдут министр обороны Хулуси Акар, глава разведки Турции, спецпредставитель президента и турецкой посол в РФ. По словам Эрдогана, участники встречи "всесторонне" обсудят сирийский вопрос.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящие в субботу, 29 декабря, в Москве переговоры министров обороны и министров иностранных дел России и Турции направлены на синхронизацию действий по ситуации в Сирии.

Песков отметил, что встреча Путина и Эрдогана возможна в первой половине будущего года, ее необходимость определят переговоры на министерском уровне.