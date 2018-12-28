В мире

В ЕС вступили в силу новые правила, усиливающие Шенгенскую информационную систему

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия объявила в пятницу о вступлении в силу предложенных ею в декабре 2016 года новых правил, призванных усилить Шенгенскую информационную систему (SIS) в рамках строительства союза безопасности ЕС.

"Сегодня мы заполняем очень значительный пробел по части безопасности ЕС. Государства-члены будут обязаны вводить предупреждения о признаках причастности к терроризму в усиленную Шенгенскую информационную систему", - заявил по этому случаю член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Он пояснил, что отныне любой человек, представляющий потенциальную террористическую угрозу, будет находиться под наблюдением взаимодействующих информационных систем ЕС - SIS, а также других информационных систем по безопасности, границам и миграции.

Член Еврокомиссии, отвечающий за союз безопасности, Джулиан Кинг в свою очередь подчеркнул, что "SIS является главным инструментом безопасности ЕС: благодаря этой системе национальные власти (государств-членов ЕС - ИФ) могут обнаруживать и задерживать преступников и террористов, где бы они ни находились в Европе".

По его словам, "новое требование по созданию (антитеррористических - ИФ) предупреждений в системе SIS поможет сделать Европу более безопасной, особенно когда речь идет о борьбе с терроризмом".

SIS - это наиболее используемая в ЕС система обмена информацией в области безопасности и управления границами. Улучшенная база, к которой национальные власти стран ЕС в 2017 году прибегали более 5 млрд раз, помогает пограничникам лучше определять тех, кто пересекает границы ЕС, облегчает полиции задержание опасных преступников и террористов и усиливает превентивную работу в том, что касается пропавших детей, а также лиц, нуждающихся в защите в соответствии с новыми правилами о защите данных, объясняют в Еврокомиссии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЕС, SIS, Шенгенская информационная система
В мире
Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу СШАПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу США
Финские власти затребовали у американской стороны подтверждения того, что обвинения обоснованныПодробнее
 Украинский министр заявил о санкциях против археологов за раскопки в КрымуУкраинский министр заявил о санкциях против археологов за раскопки в Крыму
"Мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - заявил он в твиттереПодробнее
 СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил улики о пребывании экс-адвоката Трампа в ПрагеСМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил улики о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге
По данным издания, сигнал мобильного телефона Коэна был зафиксирован вышками сотовой связи в районе Праги в конце августа 2016 годаПодробнее
 Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в ВенеБолее десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене
Полиция сообщает, что ранения получили пять монаховПодробнее
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитомТрамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Президент США не собирается выводить войска из ИракаПодробнее
 Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+
Основной фактор сейчас - это ставка ФРС, считает глава "Роснефти"Подробнее
 Порошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеПорошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Президент заявил, что продлил бы его, если бы не предстоящие в марте выборыПодробнее
 ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Атаку совершили три боевика группировкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в МосквеВ миреПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу СШАВ РоссииФедслужбу по регулированию алкогольного рынка обвинили в недостаточном контроле ЭкономикаПредседателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Тома

Гендиректор "Локомотива" Геркус объявил об уходе из команды

В ДНР назвали число погибших за год в результате конфликта в Донбассе

Самолет ВМС США пролетел над закрытым районом учений кораблей РФ близ Сирии

Догнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possible

Догнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possibleИтоги года для мирового рынка нефти Подробнее

В десятках городов РФ день Ильи Муромца отметят 1 января пробежкой и молебном

Суд запретил бывшему саратовскому министру экологии появляться в своем министерстве

Крадущаяся экономика, затаившиеся инвестиции

Крадущаяся экономика, затаившиеся инвестицииИтоги года для экономики страны Подробнее

В ЕС вступили в силу новые правила, усиливающие Шенгенскую информационную систему

Меркель и Макрон потребовали освободить задержанных Россией украинских моряков

ФТС перечислила в бюджет более 6 трлн рублей, перевыполнив годовой план

ВС РФ отменил решение об оправдании карельского экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве

Экс-замначальника тульского наркоконтроля осужден за взятки от содержателей борделя

Единственное в Москве психологическое отделение помощи онкобольным продолжит работу

Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой при отказе демократов поддержать проект стены

Глава минобороны Украины пообещал и дальше проводить корабли через Керченский пролив

В московском кинотеатре "Иллюзион" появятся еще два зала

Уходящий год стал для рынков акции Азии худшим с 2011 года

Четверо жителей Челябинска осуждены за экстремизм и убийство

Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"

Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"На корабле продолжаются работы в соответствии с планом модернизации, рассказал источник Подробнее

Эрдоган собрался отдельно приехать в Россию для встречи с Путиным

Налог на безопасность в Турции не коснется большинства российских туристов

В Манбидже опровергли информацию о вводе в город сирийских войск

Путин позитивно оценил расширение контроля сирийской армии над территорией страны

Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж

В СПЧ призвали срочно госпитализировать экс-сенатора Дерева из СИЗО в больницу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');