Членов иудаистской секты арестовали за похищение детей в Нью-Йорке

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Четверо членов ультраортодоксальной еврейской секты "Лев Тахор" арестованы по обвинению в похищении проживавших в Нью-Йорке 14-летней девочки и ее 12-летнего брата, сообщает "Би-би-си".

Их мать раньше состояла в секте, которая базируется в Гватемале, но сбежала из организации. Злоумышленники рассчитывали вернуть туда брата и сестру. После похищения детей вывезли в Мексику, но сейчас они уже воссоединились с матерью.

В свою очередь The Times of Israel уточняет, что сбежавшая из секты женщина является дочерью ее основателя Шломо Хельбранса. В 1994 году он сам был признан виновным в похищении ребенка в Нью-Йорке и впоследствии депортирован в Израиль.

После того как Хельбранс утонул в Мексике в 2017 году, его сын Нахман возглавил "Лев Тахор". Он был в числе трех человек, задержанных в Мексике в ходе совместной операции ФБР и Интерпола и депортированных в США, где им предъявлены обвинения в похищении. Четвертый фигурант был арестован в Нью-Йорке, он оказывал финансовую помощь похитителям.

Секта насчитывает около 230 членов, в 2014 году они переехали из Канады в Гватемалу на фоне подозрений в жестоком обращении с детьми и организации детских браков. При этом и в Гватемале члены секты вступали в конфликты с местными жителями, по некоторым данным, они переместились в Мексику, но затем, возможно, вернулись в Гватемалу.

The Times of Israel отмечает, что в секте нередки браки между подростками и взрослыми, "Лев Тахор" не принимает современные технологии, а женщин заставляют носить черную одежду, закрывающую все тело, за исключением лица. Секта не признает государство Израиль.