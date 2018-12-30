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Британия после Brexit откроет две новые зарубежные военные базы

Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гэвина Уильямсона

Британия после Brexit откроет две новые зарубежные военные базы
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Лондон хочет открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС, сообщает в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

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"Британия откроет две новые военные базы в Карибском бассейне и в Юго-Восточной Азии, в то время как страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом после Brexit, рассказал Гэвин Уильямсон", - пишет газета.

Источник, близкий к Уильямсону, сообщил газете, что Великобритания может разместить новые базы в Сингапуре или Брунее, а также на острове Монтсеррат, британской заморской территории, или же в Гайане, входящей в британское Содружество наций. По данным источника, базы могут появиться "в течение нескольких лет".

У Великобритании, отмечает газета, уже есть постоянные зарубежные военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Уильямсон отметил, что выход Великобритании из ЕС стал для роли страны в мире "важнейшим моментом после окончания Второй мировой войны".

"Настало наше время для того, чтобы вновь стать настоящим глобальным игроком, и я думаю, что вооруженные силы играют в этом действительно важную роль", - сказал министр в интервью газете.

По мнению Уильямсона, "политический акцент" Великобритании после Brexit значительно сместится, и страна начнет выстраивать более глубокие отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.

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Теги: ЕС, Brexit, Великобритания, Еврокомиссия

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