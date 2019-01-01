Армения будет принимать участие в выборах членов Совбеза ООН

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Армения выдвинет свою кандидатуру на роль участника Совета Безопасности ООН, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Зограб Мнацаканян в передаче "В реальности сегодня" на общественном телевидении Армении.

"Наша республика является одной из кандидатов в вопросе членства в этом Совете. Мы также выдвигаем свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН, но на более поздний срок. Для нас это сейчас ответственный момент, выборы пройдут в октябре, и мы будем очень активно продвигать нашу кампанию", - заявил Мнацаканян.

Он отметил, что Армения находится в восточноевропейской группе, где есть два места и три страны, одной из которых и является эта страна.

"Наша сегодняшняя внутренняя повестка дня только помогает нам быть более конкурентоспособными в этой гонке", - отметил и.о. главы МИД.

Он подчеркнул, что членство в Совете ООН по правам человека является одной из постоянных задач внешней политики Армении.

сн