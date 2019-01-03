На белорусско-польской границе образовались очереди из машин

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщает об очередях из легкового транспорта на границе с Польшей.

"В течение 2 января отмечалось увеличение потока легкового транспорта, выезжающего в Польшу. При суммарной суточной пропускной способности пунктов пропуска польского участка, составляющей почти 9100 легковых автомобилей, было оформлено около 10250 машин", - рассказали в Госпогранкомитете.

Там отметили, что в пунктах пропуска "Брест" и "Домачево" половину потока выезжающего за границу транспорта составили транспортные средства граждан России, которые отправились на отдых в страны Евросоюза в период новогодних каникул.

По прогнозам специалистов, к завершению выходных в России значительный поток транспорта уже в обратном направлении будет отмечаться после православного Рождества.

В ГПК также проинформировали, что для нормализации ситуации и оперативного оформления граждан была увеличена численность сотрудников в пограничных нарядах на наиболее загруженных направлениях.

По состоянию на 14.00 четверга, очередь на белорусско-польском пункте пропуска "Брест" составляет более 150 легковых автомобилей, в "Брузгах - более 40 автомобилей, в "Берестовице", "Песчатке" и "Домачево" - более 30.