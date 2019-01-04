Главные новости
В РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыВ РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ миреТрамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичменте
В мире

В Армении арестовали россиянку, обвиняемую в Таджикистане в торговле людьми

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Полиция Армении задержала в Ереване россиянку, объявленную 1 сентября прошлого года в розыск правоохранительными органами Таджикистана.

Как сообщила в пятницу пресс-служба армянской полиции, речь идет о 20-летней гражданке РФ Тахмине С., подозреваемой в торговле людьми.

Женщину, которая прибыла в республику рейсом Москва - Ереван, арестовали в минувший четверг, 3 января, в ереванском аэропорту "Звартноц".

Сообщается, что об обнаружении обвиняемой оповещен инициатор розыска.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Армения, Таджикистан, Россия
В мире
Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь УкраиныПатриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины
Как ожидается, процедура предоставления ей томоса об автокефалии начнется 5 января в СтамбулеПодробнее
 Трамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичментеТрамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичменте
Накануне конгрессмен-демократ Брэд Шерман объявил о намерении выдвинуть соответствующую резолюциюПодробнее
 Marriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данныхMarriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данных
По новым данным компании, от хакерской атаки в ноябре прошлого года пострадали 383 млн человекПодробнее
 Хакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов ГерманииХакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов Германии
По данным немецких СМИ, в частности, в интернете появились данные президента ФРГ Подробнее
Палата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"Палата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"
Конгрессмены, в частности, выступили за финансирование работы министерства внутренней безопасности до 8 февраля, за это время они намерены найти компромисс в вопросе защиты границ США от нелегаловПодробнее
 В США заявили, что делают все возможное для задержанного в России УиланаВ США заявили, что делают все возможное для задержанного в России Уилана
Ранее обвиняемого в шпионаже в РФ американца в СИЗО "Лефортово" посетил посол СШАПодробнее
 Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха КириллаУкраинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла
По словам Владимира Легойды, таможенники говорят о несоблюдении формальностейПодробнее
 Власти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврамиВласти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврами
Ранее в Минкультуры Украины сообщали, что УПЦ получила нижнюю часть обеих обителей в аренду на 50 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыВ РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ миреТрамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичментеВ миреПатриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь УкраиныВ РоссииЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеВ миреХакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов Германии

Задержанный в РФ Уилан запросил поддержку всех стран, гражданином которых является

Речь идет о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии Подробнее

Что произошло за день: пятница, 4 января

Сверхтяжелая ракета "Енисей", многогражданство Пола Уилана, призыв признать новую церковь на Украине, атака хакеров в Германии и доставка еды машиной без водителя Подробнее

В Армении арестовали россиянку, обвиняемую в Таджикистане в торговле людьми

В Москве проверят данные о возможном проезде Верника на машине по пешеходной зоне

Госдеп США не смог назвать точных сроков вывода американских военных из Сирии

ФотоФестиваль льда и снега в ХарбинеФестиваль льда и снега в Харбине

У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и Канады

У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыРанее сообщалось, что он оказался гражданином не только США, но и Великобритании Подробнее

ЦСКА победил "Витязь" в матче КХЛ

Это пятая подряд победа московского клуба в чемпионате Подробнее

В горах Крыма оказались заблокированными из-за схода снега около 150 машин

В Крыму восстановили подачу света после циклона

Опрос показал быструю потерю доверия общества президентом Латвии

Рубль усилил рост к доллару и евро вечером 4 января

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');