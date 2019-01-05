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В США продлили срок работы коллегии присяжных, курирующей "дело об РФ"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Судебные власти США продлили срок работы расширенной коллегии присяжных, курирующей дело о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, сообщают в субботу американские СМИ.

Если бы это решение не было принято, то срок работы коллегии истёк бы в конце этой недели. CNN сообщал ранее, что срок работы, вероятно, продлили на полгода, однако представители судебных органов официально не подтвердили эти данные и не стали называть какие бы то ни было сроки.

В воскресенье исполнится 18 месяцев с момента начала работы этой коллегии присяжных, задача которой - решать вопрос о предании того или иного обвиняемого суду. Это - максимальный предусмотренный федеральным законодательством срок работы такой коллегии, однако его можно продлить, причём максимум на полгода, если в суде решат, что это - в интересах общества.

Занимающаяся делом о вмешательстве в выборы коллегия присяжных базируется в Вашингтоне. Расследование этого дела ведёт команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Ее основная задача - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким людям, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы.

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