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Россия откроет в Чили центр космической связи

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Россия планирует открыть в Чили центр дальней космической связи (ЦДКС), сообщает Особое конструкторское бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ).

ЦДКС "Южный", который планируется открыть в Чили, будет создан на базе обсерватории "Серро Эль Робле".

Станция была открыта в 1968 году при содействии советских астрономов. В 1973 году после прихода к власти Аугусто Пиночета, советские специалисты покинули страну. В 2014 году СМИ сообщали, что российские и чилийские ученые договорились о возобновлении работы в обсерватории отечественных астрономов.

Как отмечают в ОКБ МЭИ, центр планируется открыть в рамках модернизации систем управления дальними космическими аппаратами. Помимо открытия центра в Чили планируется также модернизировать центры в Калязине (Тверская область), Школьном (Крым), "Медвежьих озерах" (Московская область) и Циолковском (Амурская область) и Байконуре (Казахстан).

Согласно данным портала госзакупок на "модернизацию средств наземного комплекса управления дальними космическими аппаратами" выделено 1,76 млрд рублей.

В документации тендера указывается, что система управления будет обеспечивать, в том числе лунные проекты, такие как "Луна-Глоб", "Луна-Ресурс-1" (орбитальный и посадочный аппараты).

Модернизация должна быть завершена к 25 ноября 2025 года.

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Теги: Чили, Россия
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