Посольство РФ выяснит, не пострадали ли россияне из-за стрельбы в США

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США направило в госдеп запрос, в котором просит уточнить, были ли среди пострадавших во время стрельбы в Калифорнии россиян.

"Консульский отдел посольства России в США выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Торрансе, штат Калифорния, граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос", - сообщает посольство на своей странице в фейсбуке.

Консульский отдел Посольства выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Торрансе, штат Калифорния, граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос. pic.twitter.com/bnSlfKB3AP — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 5 января 2019 г.

Ранее стало известно, что три человека стали жертвами стрельбы, которая произошла в боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Еще несколько человек были ранены.