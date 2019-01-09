Бывший израильский министр проведет 11 лет в тюрьме за шпионаж в пользу Ирана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Бывший министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев по условиям сделки со следствием должен будет провести 11 лет в тюремном заключении за шпионаж в пользу Ирана, сообщает в среду Jerusalem Post.

"В рамках сделки о признании вины, заключенной адвокатами Сегева и прокуратурой, Сегев проведет в заключении 11 лет", - пишет газета.

Сегева арестовали в мае 2018 года. Его обвинили в передаче конфиденциальных данных Ирану. Информация, которую передавал экс-министр иранцам, касалась энергетической отрасли и объектов, имеющих отношение к национальной безопасности.

По сведениям разведслужб Израиля, Сегев впервые встретился с представителями иранских спецслужб в Нигерии в 2012 году. Он также дважды тайно посещал Иран и встречался с иранцами в разных странах.

Ранее Сегев был также осужден за подделку документов, контрабанду наркотиков и мошенничество.