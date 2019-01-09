Владелица отеля "Негреско" в Ницце скончалась на 96-м году жизни

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Жанна Ожье, владелица известного во всем мире отеля "Негреско" на Лазурном берегу, скончалась в возрасте 95 лет, сообщают в среду французские СМИ.

Выдающегося отельера не стало поздней ночью в понедельник, однако СМИ стало об этом известно только в среду.

Известно, что в последние годы она страдала от болезни Альцгеймера. Она скончалась в своих роскошных апартаментах, расположенных в том же здании, что и отель "Негреско".

Всю свою жизнь Ожье посвятила отельному бизнесу. Именно при ней "Негреско" получил всемирную славу. В разные годы в его номерах останавливались мировые знаменитости, среди них - художник Сальвадор Дали, группа "Битлз", модельер Коко Шанель, писатель Эрнест Хемингуэй и певец Элтон Джон, который даже снял этот отель в клипе к своему хиту "I'm Still Standing".

Знаменитый отель расположен на Английской набережной в Ницце. Его зачастую считают символом всего Лазурного берега. Отель даже называют "Эйфелевой башней Ниццы". Роскошные комнаты, залы и коридоры выполнены в стиле неоклассицизма. Интерьер более 120 номеров не повторяется, в их оформлении Ожье использовала предметы из своей собственной коллекции произведений искусства, некоторые из которых датируют XVI веком.

С 1957 года отелем владели члены семейства Ожье.

У Ожье не было ни детей, ни племянников. По данным британского телеканала BBC, она завещала, чтобы после ее смерти "Негреско" перешел благотворительному фонду по оказанию помощи бездомным и животным.

В разное время Ожье получила десятки предложений о покупке отеля. Среди желающих приобрести "Негреско" был, например, основатель Microsoft Билл Гейтс. "В год я могу получать около сотни предложений о покупке "Негреско". Но о продаже и не может быть речи", - сказала она в интервью изданию Liberation в 2009 году.