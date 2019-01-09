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Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Владельцы знаменитого здания Крайслер-билдинг в Нью-Йорке планируют продать его, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на председателя правления компании NYC Capital Markets Group Дарси Стейком.

Здание на 90% принадлежит государственному фонду Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council, заплатившему за эту долю $800 млн в 2008 году, незадолго до начала финансового кризиса. Оставшейся частью владеет фонд недвижимости Tishman Speyer Properties. Для организации сделки они выбрали компанию CBRE Group Inc., материнскую компанию NYC Capital Markets.

Небоскреб высотой 320 метров в стиле арт-деко был построен в 1930 году на пересечении 42-й улицы и Лексингтон-авеню на Манхэттене и с тех пор является одним из символов Нью-Йорка. До 1953 года здесь располагалась штаб-квартира Chrysler Corp., затем здание несколько раз меняло владельцев.

Эксперты отмечают некоторые проблемы, с которыми столкнутся новые владельцы здания и которые могут повлиять на его цену. В частности, устаревшая инфраструктура небоскреба делает его ремонт чрезвычайно дорогостоящим. Кроме того, растет цена аренды земли под зданием - в 2017 году плата составляла $7,75 млн, а в 2018 году сумма подскочила до $32,5 млн. К 2028 году стоимость аренды увеличится до $41 млн в год.

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Теги: Нью-Йорк, Крайслер билдинг, NYC Capital Markets Group, Chrysler Building
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