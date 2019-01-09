Курды заявили, что задержали в Сирии террористов ИГ, в том числе из РФ и США

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) сообщили о задержании восьми боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в среду телеканал "Курдистан 24".

Отмечается, что террористы являются гражданами семи государств: США, России, Украины, Германии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Группа террористов различных национальностей, планировавших террористическую атаку, была захвачена и сейчас находится под надзором наших сил", - приводит телеканал заявление YPG.

Террористы были задержаны в ходе операции, проведенной на территории Сирии 6 и 7 января.