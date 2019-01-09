Десять моряков российского судна объявили в Турции голодовку после полугода без зарплаты

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экипаж арестованного в Турции российского судна Streamline в среду объявил голодовку в связи с невыплатой зарплаты, сообщил "Интерфаксу" председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.

"Экипаж судна объявил голодовку с сегодняшнего дня в связи с задолженностью многомесячной зарплаты в размере $90 тыс. На данный момент деньги так и не заплатили. Турецкая сторона подала в суд на старого владельца из-за задолженности по топливу и сборам. Судно было арестовано по долгу в Турции. Нынешний владелец решает вопрос по снятию ареста, чтобы расплатиться с членами экипажа и вернуть их домой", - сказал Глушак.

В свою очередь пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР сообщает, что проводится проверка по сообщениям СМИ о невыплате зарплаты десяти морякам судна Streamline.

"По данным, опубликованным в СМИ, судовладелец с июня 2018 года не выплачивал зарплату десятерым членам экипажа судна Streamline - девяти россиянам и гражданке Украины. Со слов капитана сухогруза задолженность составила более 90 тыс. долларов", - говорится в сообщении.