Журналисты в США потребовали раскрыть больше данных о разбирательстве спецпрокурора с иностранной госкомпанией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский Комитет репортеров за свободу прессы направил в ряд судебных инстанций США требование обнародовать больше данных о разбирательстве команды спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении неназванной иностранной госкомпании, сообщает американское издание Politico.

Соответствующие ходатайства переданы в Верховный суд США и в Апелляционный суд США по округу Колумбия. При этом в Комитете настаивают, что судебные инстанции могут сделать достоянием общественности больше деталей дела без ущерба для интересов суда.

Ранее стало известно, что команда Мюллера требует от некой иностранной госкомпании предоставить коммерческую информацию. В свою очередь в Верховном суде постановили, что эта компания теперь обязана выплачивать штрафы.

Судебные власти США не называют ни компанию, от которой спецпрокурор потребовал предоставить закрытые данные, ни страну, в которой она базируется. При этом основная цель расследования Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ перед американскими выборами 2016 года.

Однако телеканал CNN ранее сообщал, что некоторые из юристов, вовлеченных в это дело, работают в находящейся в Атланте юридической фирме Alston&Bird: ранее эта фирма представляла в США интересы ряда российских лиц.