Главные новости
В РоссииСКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАРЭкономикаГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюВ РоссииБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
В мире

Лайнер Royal Caribbean досрочно завершит круиз из-за вспышки норовируса на борту

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Круизный лайнер Oasis of the Seas компании Royal Caribbean досрочно вернется во Флориду из-за вспышки у пассажиров желудочной инфекции, всем туристам вернут деньги, сообщает телеканал CBS News.

"Норовирус поразил 277 пассажиров и членов экипажа одного из крупнейших в мире круизных лайнеров Oasis of the Seas во время плавания на Ямайку. Лайнер вернется во Флориду в субботу вместо воскресенья. Более чем восьми тысячам пассажиров полностью вернут деньги за круиз", - передает телеканал.

Как отмечает CBS, круизный лайнер отправился на Ямайку в воскресенье. В среду по прибытии в порт острова пассажиры пожаловались в соцсетях, что им запретили покидать судно, хотя был запланирован экскурсионный день.

Норовирус - очень заразная желудочная инфекция, вызывает рвоту и диарею. Передается через пищу, воду и посуду, а также при контакте с инфицированным человеком. Избежать заражения можно, если тщательно мыть руки перед едой, не прикасаться лишний раз ко рту и лицу. Большинство людей выздоравливают от норовируса через пару дней.

После возвращения во Флориду лайнер будет продезинфицирован.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Royal Caribbean, Oasis of the Seas, США
В мире
Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCДуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLC
Глава Telegram не объяснил желание ликвидировать юридическое лицоПодробнее
 Федеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации ТрампаФедеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа
Граждан Украины допросят в рамках расследования дела о российском вмешательстве в выборыПодробнее
 В сенате США заблокировали законопроекты по прекращению шатдаунаВ сенате США заблокировали законопроекты по прекращению шатдауна
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл помешал вынести на голосование план демократовПодробнее
 Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направленииЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении
Этим чревато отсутствие компенсации от России за налоговый маневр, считает президент БелоруссииПодробнее
Адвокат Весельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурораАдвокат Весельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурора
По словам россиянки, ее обвиняют в воспрепятствовании правосудию из-за того, что она не дала выиграть дело в судеПодробнее
 Президент Южной Кореи заявил о намерении сотрудничать с США для решения вопросов по КНДРПрезидент Южной Кореи заявил о намерении сотрудничать с США для решения вопросов по КНДР
В Сеуле готовы обсуждать снятие санкцийПодробнее
 Законопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителейЗаконопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителей
Ранее Дональд Трамп покинул встречу с лидерами демократов, на которой обсуждался этот вопросПодробнее
 Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для УкраиныВсе члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Документ окончательно оформлен и через несколько дней вернется на УкраинуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАРЭкономикаГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюВ РоссииБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеВ миреДуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCВ миреФедеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации ТрампаМоскваТушинский тоннель в Москве открыли после затопления

Случай смерти от "свиного гриппа" зафиксирован в Армении

Вячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернется

Вячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернетсяПредседатель Государственной Думы рассказал "Интерфаксу", на каких условиях Россия готова возобновить работу делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и снова платить взнос в СЕ Подробнее

ФСИН разыскала угонщика, сбежавшего из колонии в 2012 году

Макрон из-за напряженного рабочего графика не поедет на Давосский форум

Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника затопления Тушинского тоннеля

Лайнер Royal Caribbean досрочно завершит круиз из-за вспышки норовируса на борту

В Литве разрешили признавать однополые браки, заключенные за границей

Газоснабжение Калининграда через Литву и Белоруссию возобновилось в прежнем объеме

Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%

Сильнейшие за последние 20 лет снегопады обрушились на Австрию, Германию и Чехию

В Грузии от вируса "свиного гриппа" умерли еще два человека

Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей

Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублейНа финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублей Подробнее

Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже

Лидера "Гражданской позиции" решили выдвинуть кандидатом в президенты Украины

Мосгорсуд отказал ОКР в жалобе по делу бобслеиста Зубкова

Мосгорсуд отказал ОКР в жалобе по делу бобслеиста ЗубковаОн признал законным решение о признании спортсмена невиновным в нарушении антидопинговых правил Подробнее

На руководство "Ижавиа" завели дело о халатности из-за задержек рейсов

Производитель объяснил появление в продаже "девятки" яиц

Военные помогут расчистить место обвала скального массива в Хабаровском крае

Сбербанк с 14 января повысит ставки по основным ипотечным продуктам на 1 п.п.

ВТБ повысил ставки по ипотеке и увеличит по автокредитам

Редкости и диковины BRAFA

Редкости и диковины BRAFA10 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');