Лайнер Royal Caribbean досрочно завершит круиз из-за вспышки норовируса на борту

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Круизный лайнер Oasis of the Seas компании Royal Caribbean досрочно вернется во Флориду из-за вспышки у пассажиров желудочной инфекции, всем туристам вернут деньги, сообщает телеканал CBS News.

"Норовирус поразил 277 пассажиров и членов экипажа одного из крупнейших в мире круизных лайнеров Oasis of the Seas во время плавания на Ямайку. Лайнер вернется во Флориду в субботу вместо воскресенья. Более чем восьми тысячам пассажиров полностью вернут деньги за круиз", - передает телеканал.

Как отмечает CBS, круизный лайнер отправился на Ямайку в воскресенье. В среду по прибытии в порт острова пассажиры пожаловались в соцсетях, что им запретили покидать судно, хотя был запланирован экскурсионный день.

By request of a #travelinsurance client, we have deployed a doctor and nurse to Florida, to help with coordinating #medicalassistance for a reported 275+ passengers who have been infected with Norovirus while onboard the @RoyalCaribbean, #OasisoftheSeas Cruise Ship. pic.twitter.com/01UyQrxqLl — Traveller Assist (@TravellerSOS) 11 января 2019 г.

Норовирус - очень заразная желудочная инфекция, вызывает рвоту и диарею. Передается через пищу, воду и посуду, а также при контакте с инфицированным человеком. Избежать заражения можно, если тщательно мыть руки перед едой, не прикасаться лишний раз ко рту и лицу. Большинство людей выздоравливают от норовируса через пару дней.

После возвращения во Флориду лайнер будет продезинфицирован.