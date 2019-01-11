США в феврале проведут в Польше саммит по Ближнему Востоку

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки в феврале проведут в Польше международный саммит, посвященный миру и стабильности на Ближнем Востоке и влиянию Ирана на регион, сообщает в пятницу Fox News со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

"Мы соберем вместе десятки стран мира. Страны соберутся, чтобы сфокусировать внимание на свободе, мире, безопасности и стабильности Ближнего Востока, включая важный элемент - достижения гарантии того, что Иран не будет оказывать дестабилизирующее влияние в регионе", - сказал Помпео.

Саммит состоится в Польше 13-14 февраля. В нем примут участие страны Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока.

В настоящее время госсекретарь США находится в Бахрейне, куда он прибыл в рамках в турне по странам Ближнего Востока и Персидского залива.

По данным Associated Press, в каждой из стран, которые посетит Помпео, он будет призывать к необходимости создания ближневосточного стратегического альянса. Предполагается, что он будет состоять из военнослужащих государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египта и Иордании. Такой альянс необходим "для противовеса Ирану, который обвиняют в разжигании беспорядков и волнений в регионе".