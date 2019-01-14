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Британия сформирует группу по борьбе с мошенничеством в финансовой сфере

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Британские власти приняли решение о формировании специальной группы с участием финансовых структур, в задачу которой будет входить борьба с мошенничеством, коррупцией и отмыванием "грязных" денег, сообщает министерство финансов Великобритании в понедельник.

В состав группы, говорится в сообщениях СМИ, войдут представители таких банков, как Santander, Lloyds и Barclays.

"Нам необходимы действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, которые набивают карманы грязными деньгами и ведут роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан", - заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид, который совместно с министром финансов Филипом Хаммондом будет сопредседателем новой структуры.

В распространенном заявлении минфина отмечается, что ежегодно в стране совершаются экономические преступления, которые оцениваются в 14,4 млрд фунтов стерлингов (18,5 млрд долларов).

СМИ со ссылками на официальные источники сообщают, что группа будет концентрировать внимание на деньгах, поступающих из России, Нигерии, бывших республик СССР и стран Азии.

В сообщениях также говорится, что в 2017-2018 годах Национальное криминальное агентство зафиксировало рост на 10% по сравнению с 2016 годом сообщений о подозрительных действиях.

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