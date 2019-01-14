После крушения самолета близ Тегерана обнаружен один выживший

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пока лишь один человек обнаружен выжившим после того, как в понедельник к западу от Тегерана потерпел крушение грузовой самолет "Боинг-707" с 16 людьми на борту. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на иранские экстренные службы.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось найти тела семи жертв катастрофы. Судьба других пока неизвестна.

Руководитель пресс-службы правительства Киргизии Чингиз Эсенгулов сообщил, что иранский грузовой самолет "Боинг-707" был нанят иранскими вооруженными силами для перевозки мяса. На борту находились только граждане Ирана.

"Все 16 человек (на борту - ИФ) - члены экипажа. 15 мужчин и одна женщина. Все граждане Ирана", - уточнил он.

В свою очередь пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова сообщила "Интерфаксу", что грузовой самолет принадлежал авиакомпании Iron Air Force.

"Грузовой самолет "Boeing 707-300" авиакомпания Iron Air Force прибыл из Тегерана в Международный аэропорт "Манас" 13 января в 23:10 (20:10 по Москве). Из Бишкека самолет вылетел в Пайам 14 января в 7:16 (04:16 по Москве)", - рассказала Курбанова.

По ее словам, на борту разбившегося самолета было 30 тонн мяса.

Самолет выполнял чартерный рейс из Бишкека. Однако "Боинг-707", следовавший в аэропорт "Пайам" в городе Карадж, по ошибке направился в аэропорт "Фатх" в том же городе. В итоге самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки.