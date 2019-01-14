Экзорциста арестовали в Алма-Ате после гибели "пациента"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Карасайском районе Алма-Атинской области Казахстана после сеансов экзорцизма умер 28-летний мужчина; проводивший обряд целитель арестован, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

Мужчина умер в своем доме 12 января. "При проведении судебно-медицинской экспертизы у него обнаружили тупую травму грудной клетки с множественными переломами ребер и ушиб легких, что могло стать причиной его смерти", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

Официального заявления со стороны родных потерпевшего в полицию пока не поступало. Тем не менее, досудебное расследование по факту проводится согласно ст.106 ч.3 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть" Уголовного кодекса.

В ходе расследования полицейские задержали 63-летнего местного жителя, занимающегося нетрадиционной медициной, "который мог оказаться причастным к получению потерпевшим тяжелых травм и его последующей кончине", указывается в сообщении.

"Как выяснилось, к целителю потерпевшего привели его родные, так как, по их мнению, в молодого мужчину вселились бесы, от которых он якобы страдал последние три года. Так называемое излечение, то есть изгнание бесов, продолжалось в течение пяти дней, что возможно и привело к трагедии", - отметили в полиции.

Задержанный целитель помещен в изолятор временного содержания.