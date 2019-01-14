Стрельба произошла на объекте службы экспресс-доставки UPS в Нью-Джерси

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, которая занимается экспресс-доставками, сообщает во вторник CNN.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Инцидент произошел в пункте, где производится сортировка посылок, в округе Глостер.

По данным телеканала NBC, вооруженный мужчина проник на территорию объекта, затем выстрелил несколько раз в потолок. После этого он взял в заложники двух человек, один из которых - его бывшая девушка.

На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции. "UPS работает вместе с правоохранительными органами, которые задействованы после сообщений о стрелке на одном из объектов компании в Нью-Джерси", - говорится в распространенном UPS сообщении.