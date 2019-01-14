Взрыв в Кабуле унес жизни четырех человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле, и более 90 человек получили ранения, сообщает в понедельник канал TOLOnews.

"Как минимум четыре человека погибли, еще 90 получили ранения, включая 23 детей, в результате подрыва бомбы в грузовике в Кабуле вечером в понедельник, заявил заместитель представителя МВД Нусрат Рахими", - говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что 44 человека получили ранения, и что среди них 10 детей.

По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.