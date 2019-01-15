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Жидкий шоколад заблокировал движение на дороге в штате Аризона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - 13,3 тысяч литров жидкого шоколада заблокировали движение на дороге в штате Аризона, сообщает управление общественной безопасности Аризоны в твиттере.

"Река шоколада течет в западном направлении по трассе I-40 к востоку от Флагстаффа и блокирует дорогу. Сбор обещает быть сладким", - говорится в сообщении.

Как рассказали в управлении, автоцистерна перевернулась в понедельник примерно в 9:00 (19:00 по Москве).

Телеканал ABC News позже сообщил, что уборка шоколада с дороги заняла не менее четырех часов, а вскоре движение по трассе восстановили.

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Теги: США, Аризона
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