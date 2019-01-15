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SEC предъявила обвинения российскому трейдеру и другим участникам схемы взлома системы EDGAR

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения участникам мошеннической схемы, включавшей взлом системы раскрытия информации EDGAR и незаконную торговлю на основе полученных данных.

Обвинения предъявлены украинскому хакеру Александру Еременко, шести трейдерам из Калифорнии, Украины и России, а также двум организациям, говорится в заявлении SEC.

Регулятор утверждает, что Еременко, взломавший систему EDGAR в 2016 году, получал доступ к файлам, содержавшим закрытые финансовые отчеты компаний. Он передавал эти файлы трейдерам, которые использовали полученную информацию для осуществления торговых сделок в течение короткого периода времени между кражей информации и ее официальной публикацией.

В общей сложности в период с мая по октябрь 2016 года трейдеры получили доступ к не менее 157 закрытым отчетам в системе EDGAR. Совокупная прибыль трейдеров от незаконной торговли на основе этих данных составила не менее $4,1 млн.

Наибольшую прибыль, по данным SEC, получил российский трейдер Андрей Сарафанов - $1,094 млн. Два калифорнийских трейдера заработали $1,08 млн на двоих, остальная сумма пришлась на трех украинских трейдеров и две компании: Capyield Systems, Ltd. и Spirit Trade Ltd.

"Международные хакерские схемы, подобные той, о которой идет речь сегодня, несут угрозу для организаций, владеющих ценной информацией, - заявила директор отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм Стефани Авакян. - Наши сегодняшние действия показывают решимость и способность SEC распутывать такие схемы и выявлять преступников даже в тех случаях, когда они действуют за пределами США".

В SEC утверждают, что трейдеры использовали различные шаги, чтобы скрыть мошенничество, в частности, использовали офшорные организации и номинальные счета для размещения заявок.

Украинский хакер и некоторые из трейдеров были вовлечены в аналогичную схему по взлому системы новостного агентства и торговле на основе полученных данных, говорится в заявлении SEC.

Регулятор обвиняет участников схемы в нарушении федерального законодательства в сфере предотвращения мошенничеств на рынке ценных бумаг и требует выплаты ими штрафов и возврата незаконно полученных прибылей с процентами.

Ранее SEC заявляла, что узнала о получении злоумышленниками доступа к непубличной информации в системе EDGAR лишь в августе 2017 года.

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Теги: EDGAR, США
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