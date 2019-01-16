Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на фоне ослабления оптимизма, вызванного накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост.

Трейдеры также оценивают новости из США и Великобритании, повышающие опасения насчет замедления глобального экономического подъема.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, тайваньский TAIEX - на 0,4%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 0,4%.

Как стало известно во вторник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до 3,9 пункта против 11,5 пункта в декабре. Значение показателя стало минимальным с мая 2017 года.

"Торговый спор с Китаем и остановка работы правительства негативно сказываются на экономике США, что ограничивает подъем японского рынка акций", - приводит агентство Bloomberg слова главного исполнительного директора Ichiyoshi Asset Management в Токио Митсусиге Акино.

Тем временем, парламент Великобритании во вторник с подавляющим перевесом голосов отклонил соглашение по выходу страны из ЕС. Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти двухлетних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Великобритании из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Иена дорожает в среду относительно доллара США и евро на фоне повышения спроса на валюты "тихой гавани", что толкает вниз котировки акций японских экспортеров.

Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,8%, Hitachi - на 2,7%, Murata Manufacturing - на 2,9%.

Также дешевеют акции японских банков: Mitsubishi UFJ Financial - на 1,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group- на 0,7%.

Гонконгский рынок опускается вслед за котировками акций банков и компаний сферы недвижимости. Стоимость бумаг China Construction Bank упала на 0,9%, China Resources Land - на 2,9%.