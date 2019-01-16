Монастырь в Грузии, описанный в поэме "Мцыри", вновь открыли для посещений

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Древний монастырь Джвари в городе Мцхета в среду вновь открыт для посещений, сообщил журналистам мэр города Гогита Капанадзе.

Монастырь Джавари три дня назад был закрыт по требованию его настоятеля, который таким образом решил выразить протест против бесконтрольной торговли, которая привела к антисанитарии возле священного места.

"Мы смогли достичь соглашения с настоятелем монастыря, и мэрия обеспечит цивилизованную деятельность торговцев, выделив им благоустроенные торговые места", - заявил мэр.

Монастырь Джвари - один из самых посещаемых паломниками и туристами в Грузии. Построенный еще в VI веке, он был описан в поэме Михаила Лермонтова "Мцыри".