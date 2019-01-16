В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В результате взрыва в девятиэтажном жилом корпусе в Тбилиси погибли три человека, сообщил в среду вечером журналистам глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

По его данным, также есть несколько пострадавших, которые доставлены в больницы.

"По предварительной информации взрыв произошел на четвертом этаже. Остальное установит следствие", - сказал он, отметив, что по предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

На место взрыва прибыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Глава грузинского Минздрава Давид Сергеенко сообщил журналистам, что в результате взрыва пострадали четыре ребенка. Он навестил трех из четырех детей, доставленных в детскую клинику имени Иашвили. По словам министра, состояние детей, "к счастью, не тяжелое". Министр отметил, что еще одного ребенка в ближайшие минуты бригада "скорой помощи" доставит в больницу.

Первый замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе сообщил журналистам, что МВД Грузии работает по всем возможным версиям взрыва.

Комментируя информацию о том, что жители корпуса, в котором произошел взрыв, утром из-за запаха газа вызвали представителей газораспределительной компании "КазТрансГаз-Тбилиси", которые не нашли утечки, Сабанадзе отметил, что в МВД также поступила эта информация и она проверяется. "Сейчас я не могу ничего подтвердить или опровергнуть", - сказал он.

Ранее жители пострадавшего от взрыва корпуса рассказали журналистам, что с утра в здании ощущался запах газа, в связи с чем они вызвали представителей газораспределительной компании. Как сообщают грузинские СМИ, в компании подтверждают, что специалисты выезжали на вызов, однако от других комментариев воздерживаются.

В результате взрыва газа девятиэтажный жилой корпус в Тбилиси серьезно пострадал, сообщил, в свою очередь, журналистам вице-мэр грузинской столицы Ираклий Бенделиани. По его словам, в настоящее время эксперты устанавливают возможность дальнейшего проживания в нем жильцов.

"Все жильцы корпуса эвакуированы и мэрия окажет им всевозможную помощь, предоставив в случае необходимости временное жилье в гостиницах", - сказал вице-мэр.

Он сообщил, что в связи с произошедшим взрывом в МВД начато следствие.