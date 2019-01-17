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Рябков назвал ущербной позицией неготовность США рассматривать предложения РФ по ДРСМД

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - США не готовы рассматривать предложенные Россией меры транспарентности в контексте договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), эта позиция ошибочна и ущербна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Позиция США в Женеве была сугубо односторонней, ультимативной, содержащей элемент шантажа в отношении России", - сказал Рябков "Интерфаксу".

"Они не готовы рассматривать предложенные нами меры транспарентности. Это вывод, который мы сделали по итогам вчерашних консультаций. Это ошибочная позиция, она ущербна", - отметил замминистра. По его словам, "она означает, что США сознательно, убежденно ведут курс на слом договора".

"Что бы ни говорили коллеги в Вашингтоне, что бы ни звучало в Брюсселе в формате Североатлантического совета, это не отменит нашего подхода к этой проблеме, это не может подсечь, подорвать нашу убежденность в том, что только баланс интересов, только поиск компромиссов, только взаимный учет интересов, только принятие в расчет тех предложений, которые мы делаем, а мы готовы принимать в расчет американские предложения, способны в итоге в итоге привести к схеме, позволяющей сохранить ДРСМД", - заявил Рябков.

Он подчеркнул, что "без этого ничего не получится, ДРСМД рухнет".

По словам замминистра, "нынешняя позиция США - это сигнал о том, что в Вашингтоне взят курс на слом договора". "Мы этим встревожены, мы этим озабочены, мы будем этому противостоять", - подчеркнул он.

Рябков отметил, что "риторика, которая звучит из Вашингтона, из Брюсселя по итогам брифинга в НАТО, она ничто не меняет в этой диспозиции".

"Можно сколько угодно союзникам по НАТО убеждать друг друга в чем-то, но наша позиция однозначна - только баланс интересов, только взаимный учет позиций, подходов и озабоченностей друг друга могут способствовать выживанию этого договора", - заявил Рябков.

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Теги: США, Россия, ДРСМД, Сергей Рябков
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