Американец планировал напасть на Белый дом с противотанковой ракетой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция США арестовала 21-летнего Хашера Джалала Тахеба из штата Джорджия за подготовку атаки на Белый дом в Вашингтоне с использованием противотанковой ракеты, передает в четверг агентство Associated Press.

По информации AP, мужчина был арестован накануне после того, как пытался обменять свою машину на оружие и взрывчатку. Силы правопорядка изъяли у него самодельную взрывчатку и противотанковую ракету.

AP отмечает, что арестованный симпатизировал экстремистам, планировал выехать за рубеж и присоединиться к группировке ИГ (запрещена в РФ).