В Алма-Ате частный вертолет разбился на территории санатория

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате на территории санатория "Алатау" упал частный вертолет марки "Еврокоптер-130", пилот погиб, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

"17 января в 16:05 в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района г. Алма-Аты на открытой территорий санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета марки "Еврокоптер-130" авиакомпании Sky Service, без горения", - говорится в сообщении комитета по ЧС.

"На борту находился пилот 1968 года рождения, который скончался в карете "скорой помощи"", - отмечается в информации.

По данным ведомства, вертолет следовал по маршруту Боралдай-Большое Алматинское озеро.