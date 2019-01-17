Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.

Принц Филип не пострадал в результате аварии. Двое, находящиеся в другом автомобиле, получили незначительные травмы.

Range Rover, в которой находился муж королевы, перевернулся при столкновении. Очевидцы рассказали, что помогли принцу выбраться из машины. По их словам, он был испуган и находился в сознании.