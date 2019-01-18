В Италии четыре человека погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате ДТП в провинции Казерта на юге Италии, сообщил в четверг телеканал RaiNews24.

Отмечается, что ДТП произошло в ходе преследования автомобиля местной полицией.

В четверг вечером автомобиль Skoda, в салоне которой находились пять человек, отказалась остановиться по требованию полицейского патруля и на большой скорости попыталась скрыться. Skoda, после серии маневров, на полном ходу вылетела за пределы автодороги и перевернулась. Ни одна из машин, двигавшихся в этот время по автостраде, не пострадала.