В Тбилиси избили и ограбили 93-летнего ветерана

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Неизвестные избили и ограбили в Тбилиси 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна, сообщают в субботу грузинские СМИ.

По их информации, двое преступников в масках на рассвете проникли в квартиру С.Мирзояна, избили и связали его, после чего похитили ценные предметы и около 700 лари (около $265).

Соседи ветерана рассказали журналистам, что ветеран сам вызвал полицию после того, как грабители скрылись.

Сам ветеран рассказал журналистам, что деньги, которые у него похитили, это накопленная за несколько месяцев пенсия.

В МВД Грузии заявили, что начато расследование по статье 179 Уголовного кодекса (ограбление).

Мирзоян, несмотря на свой возраст, является активным участником проводимых в Грузии различных мероприятий, связанных с ветеранами Великой Отечественной войны. Имеющий большое количество наград ветеран, который ежегодно 9 мая приходит к могиле Неизвестного солдата в парк Ваке (бывший парк Победы в Тбилиси), неоднократно появлялся в сюжетах телеканалов.