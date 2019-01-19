В мире

В Тбилиси избили и ограбили 93-летнего ветерана

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Неизвестные избили и ограбили в Тбилиси 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна, сообщают в субботу грузинские СМИ.

По их информации, двое преступников в масках на рассвете проникли в квартиру С.Мирзояна, избили и связали его, после чего похитили ценные предметы и около 700 лари (около $265).

Соседи ветерана рассказали журналистам, что ветеран сам вызвал полицию после того, как грабители скрылись.

Сам ветеран рассказал журналистам, что деньги, которые у него похитили, это накопленная за несколько месяцев пенсия.

В МВД Грузии заявили, что начато расследование по статье 179 Уголовного кодекса (ограбление).

Мирзоян, несмотря на свой возраст, является активным участником проводимых в Грузии различных мероприятий, связанных с ветеранами Великой Отечественной войны. Имеющий большое количество наград ветеран, который ежегодно 9 мая приходит к могиле Неизвестного солдата в парк Ваке (бывший парк Победы в Тбилиси), неоднократно появлялся в сюжетах телеканалов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Грузия, Тбилиси
В мире
Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человекВзрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человек
Предварительная версия причины инцидента — незаконная врезкаПодробнее
 Россиянин Александр Жуков экстрадирован в США из БолгарииРоссиянин Александр Жуков экстрадирован в США из Болгарии
Его обвиняют в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничестваПодробнее
 Лукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубльЛукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубль
Белорусский президент также напомнил свои слова "белорус - это русский со знаком качества"Подробнее
 Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 годуГлава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 году
Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова полностью загрузить оба "Северных потока", "Турецкий поток", но даже при таком объеме сохраняются возможности транзита через УкраинуПодробнее
Экс-адвокат Трампа признал, что платил за улучшение результатов опросов в его интересахЭкс-адвокат Трампа признал, что платил за улучшение результатов опросов в его интересах
"Что касается статьи о фальсификации опроса в Wall Street Journal, то, что я сделал, было сделано по распоряжению и для единственной выгоды Трампа", - заявил он в твиттереПодробнее
 СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНРСМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР
Идея министра финансов Мнучина состоит в том, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступок в торговой войнеПодробнее
 Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei
Дипломат призвал Оттаву принять "мудрое" решение при предстоящем внедрении мобильной связи пятого поколенияПодробнее
 Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"
Ранее в Белом доме заявляли, что форум посетят министр финансов, госсекретарь и министр торговлиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссиянин Александр Жуков экстрадирован в США из БолгарииВ РоссииВласти согласились оплатить аренду квартир жильцам поврежденного дома в ШахтахЭкономикаS&P подтвердило суверенные рейтинги РоссииВ РоссииИнформация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердиласьВ РоссииСКР призвал не верить заявлениям террористов по поводу взрыва в МагнитогорскеВ РоссииПатриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
ФотоПраздник Крещение ГосподнеПраздник Крещение Господне

Участок Ферганской улицы на юго-востоке Москвы вновь закрыт для движения

Архив документов, связанных с группой "Гражданская оборона", выставят на аукцион "Литфонда"

На Ровненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети

Трамп раскритиковал СМИ за публикации о показаниях его адвоката в конгрессе

Пять гражданских судов привлекли к поисковой операции после крушения двух Су-34

Что случилось этой ночью: суббота, 19 января

Экстрадиция российского гражданина в США и еще одна жертва аварии Су-34 Подробнее

Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человек

Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человекПредварительная версия причины инцидента — незаконная врезка Подробнее

В районе обвала на Бурейском водохранилище начались пробные подрывы

На ближайшем арсенале приготовлено 300 тонн тротила и 2,5 тыс. кумулятивных зарядов Подробнее

Источник сообщил о поставке партии учебно-боевых Як-130 Мьянме

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');