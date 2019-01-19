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Украинский чиновник рассказал о покупки топлива из российской нефти

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий объяснил, что покупать у Белоруссии топливо российского происхождения более выгодно, чем приобретать его в Европе

Украинский чиновник рассказал о покупки топлива из российской нефти
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Киев покупает у Белоруссии топливо, сделанное из российской нефти и эта сделка выгодна его стране.

"Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно", - приводит слова Туки "Коммерсантъ" со ссылкой на высказывания чиновника в эфире телеканала "112.Украина".

Он признал, что существует альтернативный вариант - это закупка нефти у европейских стран, но это было бы более затратно.

"Коммерсантъ" напоминает, что в 2017 году Россия и Белоруссия заключили соглашение, устанавливающее объем беспошлинных поставок нефти — 24 млн т в год. В рамках договоренности задействован механизм "перетаможки" — право на реэкспорт 6 млн т российской нефти с зачислением пошлин в бюджет Белоруссии. В октябре 2018 года Россия перечислила Белоруссии $263 млн в качестве пошлин от реэкспорта.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать подготовку альтернативных маршрутов поставок нефти. Топливо может проходить через прибалтийские порты. Разногласия между Москвой и Минском возникли из-за налогового маневра в РФ: Белоруссия пытается добиться компенсации потерь, которые республика оценила в $383 млн.

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Теги: Украина
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