В США сообщили о новом успешном испытании российской противоспутниковой ракеты

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России провели в декабре очередное успешное испытание новейшего противоспутникового комплекса, сообщил телеканал CNBС со ссылкой на источники в американской военной разведке.

По их данным, ракеты российского проекта PL-19 "Нудоль", которые предназначены для уничтожения спутников связи и оптико-электронной разведки, были испытаны уже семь раз.

Как утверждает телеканал, последнее испытание проводилось 23 декабря 2018 года. Тогда ракета-перехватчик спустя 17 минут после запуска поразила цель на расстоянии около 3 тыс. км.