Президент Узбекистана встретится с Меркель в ходе визита в Германию 20-22 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана 20-22 января нанесет официальный визит в Германию.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20-22 января 2019 года совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По ее данным, в Берлине состоятся переговоры узбекского лидера с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

В повестке дня - вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, реализации совместных программ и проектов, активизации культурно-гуманитарных, научно-образовательных и туристских обменов.

Состоится также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.

В пресс-службе также сообщили, что глава Узбекистана в рамках визита посетит Мюнхен, где запланированы его встречи с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, а также представителями ведущих немецких деловых и финансовых кругов.

В рамках визита планируется подписание пакета двусторонних документов о сотрудничестве в сферах экономики, финансов, инноваций и инвестиций, науки, техники, образования и культуры, отметили в пресс-службе президента.

Ранее сообщалось, что на узбекско-германском бизнес-форуме в Берлине, организованном в преддверии визита президента Ш.Мирзиеева, подписаны соглашения по реализации проектов на сумму свыше $4 млрд.

Подписанные соглашения касаются нефтегазового сектора, нефтехимии и энергетики, здравоохранения и фармацевтики, сельского хозяйства и пищевой сферы, производства стройматериалов и строительства отелей.

Также достигнуты договоренности о реализации проектов с участием частных предпринимателей республики на общую сумму $557 млн за счет кредитных линий немецких банков с привлечением ведущих поставщиков технологий и оборудования из Германии.

В рамках форума также подписаны соглашения с Европейским банком реконструкции и развития на общую сумму $516 млн, предусматривающие реализацию новых проектов в энергетике и в области переработки бытовых отходов в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области (северо-запад Узбекистана).

По данным МИД Узбекистана, Германия - один из основных торгово-экономических партнеров страны в Европе. По итогам 2017 года объем узбекско-германского товарооборота достиг $613,2 млн., за январь-ноябрь 2018г. - $712,1 млн. США. Общий объем финансового и технического сотрудничества между двумя странами составляет более 329,9 млн. евро.