Президентом Конго стал оппозиционный кандидат

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На выборах президента Конго победил кандидат от оппозиции Феликс Чисекеди, сообщило агентство Associated Press. Инаугурация назначена на ближайший вторник.
Проигравший Мартин Файулу попытался опротестовать результаты выборов, однако конституционный суд страны отклонил его протест и признал Чисекеди президентом. Из-за этого Файулу призвал граждан Конго не исполнять решение суда и не подчиняться Чисекеди. Он назвал произошедшее антиконституционным заговором и предрек протесты.