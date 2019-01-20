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Более тысячи авиарейсов отменены в США из-за ливней и снегопадов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Посольство России в США сообщает, что из-за непогоды в двух американских штатах введен режим чрезвычайного положения, в аэропортах Нью-Йорка, Чикаго и Бостона отменено свыше одной тысячи рейсов.

"Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения", - говорится на странице ведомства в "Фейсбуке" в воскресенье.

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